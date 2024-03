Futbola zvaigznes mātes atklāsme: Mans dēls noveda savu draudzeni līdz pašnāvībai

Izmeklētāji savākuši informāciju no dažādiem avotiem. Viens no šokējošākajiem nācis no bijušā Minhenes "Bayern" komandas spēlētāja mātes Martinas Boatengas. Viņa norādīja, ka dēls 2021. gada 9. februārī novedis savu bijušo draudzeni Kasiju Lenhardu līdz pašnāvībai.