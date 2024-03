Iļja Kurucs vēlas pārspēt brāļus un kļūt par labāko basketbolistu ģimenē

Vecākais brālis Rodions dzimis 1998. gadā, Artūrs ir divus gadus jaunāks, bet Iļja pasaulē nāca 2007. gada jūlijā. 2015. gadā Rodions un Artūrs pārcēlās no Latvijas uz Spāniju, kur turpināja basketbolista karjeras attīstību.

"To laiku atceros visai labi, ļoti priecājos par viņiem. Mums visiem ir bijis sapnis spēlēt basketbolu ārzemēs," brāļu pārcelšanos uz Spāniju atcerējās Iļja, kurš tolaik bija vien septiņus vai astoņus gadus vecs.

Atšķirībā no Rodiona un Artūra, kuri pusaudžu vecumā pārcēlās uz Spāniju, jaunākais brālis izvēlējies iet citu ceļu – viņš skolojas "Get Better" jeb "Kļūsti labāks" akadēmijā Čehijā.