Video un foto ⟩ Latvijas futbolisti nespēj uzveikt Lihtenšteinu, kas pārtrauc garu zaudējumu sēriju

15.sekundē vadībā izvirzījās Lihtenšteina. Mārcis Ošs no laukuma labās puses piespēlēja bumbu atpakaļ vārtsargam Pāvelam Šteinboram, kurš tobrīd bija devies ārpus vārtiem uz pretējo laukuma pusi, un bumba ieripoja vārtos - 1:0 Lihtenšteinas labā.

Jānis Ikaunieks puslaika kompensācijas laika trešajā minūtē bija tuvu vārtu guvumam, kad viņa ar kreiso kāju no laukuma labās puses sistā bumba trāpīja pa kreiso vārtu stabu un noripoja gar vārtu līniju, to šķērsojot pa labi no vārtiem.