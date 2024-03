Gražulim tiks veikta ceļgala operācija

Gražulis laukumā bija 27 minūtes un realizēja divus no četriem divu punktu metieniem, vienu no septiņiem tālmetieniem un četrus soda metienus, no kuriem divus viņš raidīja grozā divas sekundes pirms pamatlaika beigām. Latvietis atzīmējās statistikā arī ar sešām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, vienu kļūdu, vienu piezīmi, diviem izprovocētiem sodiem, iekrāja +/- rādītāju +13 un efektivitātes koeficientu 11.