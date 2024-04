Vairākus gadus klīda runas par iespējamo Dubaijas basketbola komandas pievienošanos ULEB Eirolīgai. Marta vidū tika sperts pirmais solis šajā virzienā. Dubaijai no nākamās sezonas būs vienība Adrijas līgā. Visticamāk, pēc gada vai diviem tiks pavērtas durvis arī uz Eiropas spēcīgāko klubu turnīru.

Šis solis ir saņēmis kritiku no vairākām pusēm – piemēram, Spānijas kluba Vitorijas "Baskonia" galvenais treneris Duško Ivanovičs izteicās, ka Dubaijai vieta nav Eirolīgā –, taču liela nauda spēlē lielu lomu. Futbolā ir līdzīgi. Vairāki augstākā līmeņa klubi pieder cilvēkiem, kuri nāk no Persijas līča valstīm.

"Dubaija galdā nolika 69 miljonus eiro, no kuriem 65 miljoni nonāks īpašniekiem par Eirolīgas licenci," norādīts serbu izdevuma "Mozzart Sport" rakstā.

Par Dubaijas komandas pievienošanos Adrijas līgai (ABA) tika nolemts Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā, kur pulcējās šīs līgas komandu pārstāvji. Iepriekš ABA sacentās tikai basketbola klubi no bijušās Dienvidslāvijas valstīm. Tagad būs arī komanda no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE). Līgas komandu skaits no 14 tiks palielināts uz 16 vienībām.