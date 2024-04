Noskaties ⟩ Rezervists NBA spēlē iemet 50 punktus

Flinns, kurš spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa, iemeta 50 punktus, grozā trāpot 18 no izmestajiem 25 metieniem no spēles un 9 no 12 soda metieniem. 50 gūtie punkti ir "Pistons" rekords spēlētājam, kurš mačā iesaistījies no soliņa.