No aizsalušas peļķes līdz hokeja arēnai. Lindas Rulles stāsts

Atskatoties atpakaļ, redzam, ka Linda ir veikusi tālu ceļu. No sasalušās peļķes sanācis aizslidot līdz citai pasaules malai un pietuvoties profesionālai hokejistes karjerai. Tagad jaunā sieviete, kurai ir jau (un vienlaikus – tikai) 19 gadi, spēlē Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA), pārstāvot Ročesteras Tehnoloģiju institūta komandu "Tigers".

"Meitenei jāiet daiļslidošanā…"

Taču Lindai, spēlējot hokeju un ejot hokejistes ceļu, nācies saskarties arī ar stereotipiem un neizpratni. Īpaši spilgti viņa atceras vienu gadījumu: guvusi traumu, aizgāja pie ārsta. Ārsts pajautājis, kur tad viņa sasitusies, un, dzirdot atbildi, ka hokeja spēles laikā, nicinoši novilka: "Kāds tev hokejs, tu esi meitene. Meitenei jāiet daiļslidošanā!" "Sajutu milzīgas dusmas," atceras Linda. "Un dusmas man deva vēl lielāku motivāciju iet uz priekšu, nepadoties un pierādīt, ka sieviete uz ledus – tas ir normāli. Un vispār, kas par izpratni! Tieši daiļslidošanā ir iespēja gūt vairāk traumu, jo viņiem nav aizsargu. Ja nokrīti – sāp. Mēs savukārt esam pilnā ekipējumā, kas labi pasargā. Neviens cits sporta veids nedod man to sajūtu, ka es esmu es pati. Izliekot sevi uz laukuma par visiem simts procentiem, aizmirstas visas bēdas un stresi. Un par to, ka es, meitene, spēlēju hokeju, jūtos pozitīvi atšķirīga. Daru to, ko daudzas nedara. Tas ir labi," iedrošina viņa.