Tiesnese Kārkliņa: Vēlos, lai sieviešu hokeja komandas ir katrā Latvijas pilsētā

Par stereotipiem nedomā – domā par hokeju

Lai arī sievietes loma sabiedrībā ir strauji manījusies, joprojām mūsdienās ir kāds, kam sieviete hokejā izraisa izbrīnu. Par to arī pajautājām Agnesei – vai kādreiz nācies saskarties ar aizspriedumiem?

“Es hokeju sāku spēlēt, kad man jau bija 12. Tas laikam ir vecums, kad par tādām lietām vēl neaizdomājas. Arī ģimene mani atbalstīja, un nekas neatturēja pamēģināt. Tieši otrādi, likās forši – es daru to, kas man patīk un ko nedara citas meitenes! Par stereotipiem nedomāju. Tā vietā es domāju par hokeju! Citādāk, jāsaka, gājis, hokeju nevis spēlējot pašai, bet tiesājot. Atceros – tiesājām U17 Latvijas Bērnu un Jaunatnes čempionātu 3 tiesnešu sistēmā. Divas tiesneses bija sievietes, viens – vīrietis. Vienā no spēles situācijām vīrietis nevietā nosvilpa pārmetienu. Dzirdu, ka auditorijā aiz muguras saka – nu, tās sievietes uz laukuma neko nesaprot! Mēs, protams, nenoveļam atbildību uz vienu tiesnesi, jo laukumā esam komanda – kopā kļūdāmies un kopā virzāmies uz panākumiem. Kļūdīties var visi, taču šī ir viena no situācijām, kas parādīja – mūs, sievietes, vērtē stingrāk un dažreiz pat pieraksta kļūdas, ko neesam pieļāvušas.”