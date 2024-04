Noskaties ⟩ Gaušu kļūst par otro futbolistu, kurš šosezon virslīgā gūst "hat trick"

Spēles 23.minūtē pēc Žeremī Klementes piespēles bumba rikošetā nonāca pie Gaušu, kurš netraucēts no vārtu priekšas panāca 1:0 valmieriešu labā. Vadībā viesi nostiprinājās 50.minūtē, kad pēc Džibrila Geja piespēles no labās malas Gaušu uztvēra bumbu uz krūtīm un vienā pieskārienā to sita tīklā.