Video ⟩ Pasečņika rezultativitāte neglābj "Palencia" no kārtējā zaudējuma

Šteinbergs spēlēja 15 minūtes un 18 sekundes un raidīja grozā vienu no trijiem divu punktu metieniem, vienu no diviem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem, gūstot sešus punktus. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, viena pārtverta piespēle, trīs piezīmes, trīs izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju -4 un efektivitātes koeficientu trīs.