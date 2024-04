Uldriķis gūst divus vārtus Nīderlandes otrās līgas mačā

Mača 21.minūtē pēc centrējuma soda laukumā viesu vārtsargs neuztvēra bumbu, kas nonāca pie Mihaela Braija, kurš to tālāk pāradresēja Uldriķim, latvietim netraucētam no pāris metriem raidot bumbu tīklā. Četras minūtes vēlāk pēc leģendārā Patrika Kluiverta dēl Rubena piespēles Iliass Sebauī panāca 1:1, bet 32.minūtē, atkal asistējot Braijam, Uldriķis vēlreiz bija precīzs no pāris metriem.