"Canucks" vārtsargs Demko izvirzīts starp pretendentiem Vezina balvai

​Uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) šīs sezonas labākā vārtsarga balvu jeb Vezina trofeju pretendē Tečers Demko no Vankūveras "Canucks", Sergejs Bobrovskis no Floridas "Panthers" un Konors Helebaiks no Vinipegas "Jets", pirmdien paziņoja meistarsacīkšu rīkotāji.