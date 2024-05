Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Otras aplis. Vairs nesākas viss no jauna

Daudz to ir vai maz, taču visi punkti, ko esi ieguvis sezonas sākumā, nekur nepazudīs – tie būs drošībā kā Šveices bankā. Tā reiz teica kāds slavens treneris, kad viņam vaicāja par to, cik svarīga ir “ieskriešanās” sezonas sākumā. Mūsu klimatisko apstākļu dēļ parasti tikai maijā komandas sāk spēlēt uz dabīgajiem laukumiem (šķiet, ka šosezon tikai BFC “Daugavpils” visu sezonu mājas spēles aizvadīs tikai uz mākslīgā seguma laukuma) un daži treneri mēdz teikt, ka tikai tad čempionāts pa īstam sāksies. Nevar viņiem nepiekrist, taču – tie punkti, kas jau ir iegūti... Sezonas beigās redzēsim, cik tie būs svarīgi. No jauna nekas nesākas. Sākas tikai otrais riņķis.