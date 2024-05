Verstapens F-1 uzvar Maiami "Grand Prix" sprinta sacensībās

Nīderlandietis startā noturēja sprinta kvalifikācijā pirmo izcīnīto pozīciju, Šarls Leklērs no "Ferrari" finišēja otrais, bet Serhio Peress no "Red Bull" - trešais.

Sacīkstes uz īsu brīdi tika pārtrauktas, drošības mašīna dodoties trasē pirms pirmā apļa beigām, jo Lendo Norisa "McLaren" pēc sadursmes incidentā, kur bija iesaistīta Lensa Strola un Fernando Alonso "Aston Martin" formulas un Luisa Hamiltona "Mercedes", izbrauca no trases.

Pārsteigums bija Daniela Rikjardo no "RB" ceturtā vieta, aiz viņa sekojot Karlosam Sainsam ar "Ferrari", Oskaram Piastri no "McLaren" un Niko Hilkenbergam no "Haas".