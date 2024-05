Sanhosē "Sharks" iegūst NHL jauno spēlētāju drafta pirmo izvēli

Drafta galvenais favorīts, 17 gadus vecais Selebrīni šosezon spēlēja Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmās divīzijas komandā no Bostonas Universitātes un 68 spēlēs sakrāja 64 (32+32) punktus, esot trešais rezultatīvākais čempionāta hokejists. Selebrīni tika atzīts par NCAA aizvadītās sezonas labāko spēlētāju un labāko debitantu.

Ja tieši Selebrīni izvēlēsies "Sharks", viņš kļūs par ceturto spēlētāju NHL vēsturē, kurš ticis draftēts ar pirmo numuru no NCAA. Pēdējais koledžu pārstāvis, kuru ar pirmo numuru draftēja bija aizsargs Ouens Pauels no Bufalo "Sabres" 2021.gadā, bet līdz šim vienīgais NCAA uzbrucējs, kurš tika pie drafta pirmā numura, bija Džo Mērfijs no Detroitas "Red Wings" 1986.gadā.