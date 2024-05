Bertāns ar Kroģeri šajā nedēļas nogalē uz starta Drift Masters 1. posmā Spānijā

Nikolasam Bertānam ar komandu šajā situācijā varianta B īsti nebija, vien aizņemties no kāda drifta auto. Bet savs ir savs, tāpēc to nemēģināja. Pirmdienas rītā tika saņemtas ziņas, ka konteiners ieradies Rīgā. Komanda gatavojās jau vakarā saņemt auto un doties pa taisno uz Spāniju. Diemžēl tā nenotika. Tomēr cerība vēl bija, jo otrdienas rītā pulksten 9.00 mašīnas tika izkrautas, testiem atmests ar roku, mašīna ierūcināta tikai, lai pārbrauktu no konteinera uz treileri, un prom! Arī Bertāna komanda ir devusies ceļā, priekšā 40 stundu ceļš, bet pēc visiem aprēķiniem piektdienas rīta treniņos Nikolass būs uz starta.