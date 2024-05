Aprīlī lidotājs Toms Īvāns iekštelpu lidošanas sacensībās brīvās izvēles programmā ieguva Eiropas kausu un trešo vietu Pasaules kausa izcīņā. 2018. gadā Bahreinā viņš kļuva par pasaules čempionu un šeihs viņam pasniedza balvu – 10 tūkstošus dolāru skaidrā naudā. Intervijā TVNET Toms atklāj savu priekšnesumu gatavošanas detaļas, iedvesmas avotus un to, cik bieži viņam sanāk būt Latvijā.

Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc tagad esmu Makao.

Pastāsti, kā sacensībās notiek labāko noteikšana? Vai kā daiļslidošanā, kad žūrija nolemj, kurš ir labākais no visiem?

Varētu teikt, ka līdzīgi kā daiļslidošanā, kaut kas kā no breika. Ir žūrija, kas saprot lidošanu un vērtē to no malas. Līdzīgi kā jebkurās performeru sacensībās. Žūrijā ir izbijuši lidotāji, tādi, kas saprot lidošanu.