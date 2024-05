Foto Latvijas izlase ielaiž trīs nelaimīgus vārtus, bet čempionātu sāk ar uzvaru

Pirmo bīstamo metienu pa vārtiem izdarīja poļi mača otrajā minūtē, bet turpinājumā, spēlei ritot tikpat kā bez pauzēm, pārsvars bija Latvijas hokejistiem. Spēles 13. minūtē pār klupināšanu uz noraidīto soliņa devās Rodrigo Ābols, kādai no komandām pirmo reizi mačā tiekot pie iespējas spēlēt vairākumā.

Tajā pretiniekiem padevās bīstams metiens no tuvas distances, tikai Elvim Merzļikinam glābjot latviešus no nonākšanas iedzinējos. Taču vienādos sastāvos mača 16. minūtē pēc Maciaša uzmetiena uz vārtu priekšu, ripa rikošetā no Markusa Komula un Riharda Bukarta nonāca Merzļikinam starp kājsargiem - 1:0 Polijas izlases labā.