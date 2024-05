Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Valmiera atkal atņem punktus favorītiem. Par spīti visam

"Riga FC" pret "Valmiera FC". RFS komandu valmierieši šosezon uzvarēja abas reizes, bet "rīdziniekus" pārspēja pirmā riņķa spēlē. Tā spēle un otrā spēle ar RFS ir pagaidām šosezon labās spēles "Valmiera FC" komandai, tādas uzvaras un vispirms jau komandas sniegums tikai vairo pārliecību. Kā Valmieras komandu ietekmēs trīs atņemtie punkti par nodokļu parādu nenomaksāšanu līdz noliktajam termiņam? Pagaidām šāds lēmums komandas vietu turnīra tabulā nav ietekmējis, taču pie mums futbolā "cāļus skaita rudenī" un vēl nevar zināt, cik ļoti to var pietrūkt, – Valmieras komandas arī šosezon tēmē uz vietu trijniekā un piedalīšanos Eiropas kausu izcīņā 2025./2026. gada sezonā. Kā šāds lēmums būs ietekmējis komandu – tieši tas interesēja visvairāk, jo par valmieriešu spēju uzvarēt virslīgā ikvienu šaubu nav jau ne pirmo sezonu. "Riga FC" pēdējās trijās sezonās, šo ieskaitot, Valmieras komandu ir uzvarējusi tikai trīs reizes un visas trīs reizes – savā laukumā. Bažas par Valmieras komandas spēlētāju sagrauto pārliecību atņemto punktu dēļ pazuda jau ar pirmajām minūtēm – viesi spēlēja pārliecinoši un uzreiz lika saprast laukuma saimniekiem, kāpēc viņi ir ieradušies Rīgā. Abām komandām bija iespējas gūt vārtus, un tāpēc jāuzteic abu komandu vārtsargi – Nils Puriņš "rīdzinieku" vārtos un Dāvis Ošs valmieriešu vārtos. Divu līdzvērtīgu pretinieku duelī, bet šī spēle tieši tāda arī bija, daudz var izšķirt viena vai pāris epizodes. Valmierieši zaudēja bumbu, sākdami uzbrukumu, Gotjē Mankendā īstajā mirklī piespēlēja Raivim Jurkovskim, kurš precīzi sita tālajā apakšējā stūrī – 1:0. Apmēram pēc piecām minūtēm rezultāts kļuva neizšķirts – 1:1. Zaudētie vārti valmieriešus neizsita no līdzsvara, viņi turpināja spēlēt tā, it kā nekas nebūtu noticis, un izcilus vārtus guva Lūkass Vapne – bumba pa lokveida trajektoriju ielidoja vārtu tālajā augšējā stūrī. Atlikušajā laikā vismaz 2-3 iespējas gūt vārtus bija viesiem, taču pietrūka precīzas vai savlaicīgas pēdējās piespēles, kā arī precizitātes, bet vienreiz "rīdziniekus" glāba Puriņš. Ja daži valmieriešu leģionāri kaut nedaudz labāk izmantotu savas iespējas gūt vārtus vai savlaicīgāk piespēlētu, tad... Tad viņi droši vien nespēlētu Valmierā un Latvijas virslīgā. Viņi ir vēl gados jauni futbolisti, līdz ar pieredzi jānāk arī prasmei labāk izmantot iespējas, un tad viņi patiešām vairs nespēlēs Valmieras komandā, no kā savs labums būs arī valmieriešiem. Tieši vārtu gūšanas iespēju ziņā tuvāk uzvarai bija Valmieras komanda, bet arī neizšķirts 1:1 ir vairāk ierakstāms aktīvā viesiem nekā "Riga FC" komandai. Spēles ziņā kopumā neizšķirts laikam arī ir taisnīgākais tās iznākums.