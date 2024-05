Nedēļas nogalē Biķerniekos atklās Latvijas drifta sezonu

PRO klasē uz starta izies rekordliels dalībnieku skaits - 41 sportists, no visām trim Baltijas valstīm. Kā pirmo noteikti jāpiemin Kristapu Blušu, kurš, starp citu, plāno aizvadīt pilnu Latvijas drifta čempionātu, kas ir lieliska dāvana faniem. Kristaps ir vienīgais Latvijas sportists, kurš ir braucis prestižajā FD seriālā Amerikā, un viņa Amerikas auto šie būs pirmie starti Latvijā. Noteikti viens no lielākajiem sāncenšiem Kristapam būs, tā sakot, viņa skolnieks Nikolass Bertāns, kurš taisnā ceļā ieradīsies Latvijā no Spānijas, kur piedalījās Drift Masters 1. posmā un Volrace Gymkhana Masters sacensībās, kurās plūca uzvaras laurus, kāpjot uz pjedestāla augstākā pakāpiena. Uz starta redzēsim arī Pro pilotu Edgaru Kroģeri, kurš arī taisnā ceļā no Drift Masters 1. posma Spānijā. Tikai jautājums, vai viņš brauks ar jauno auto vai ar auto, ar kuru aizvadīja 2023. gada drifta sezonu un kurš nesen ieradies mājās no Omānas. Un, protams, noteikti jāpiemin Rolands Bērziņš, kurš ir nu jau divkārtējais Latvijas Pro drifta čempions; Kristians Burkovs, kurš nedēļu iepriekš uzvarēja Baltijas drifta čempionāta posmu; Aleksandrs Vlasovs, kurš ir Semi Pro čempions 2023 un kuram šī būs debija Pro klasē.