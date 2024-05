Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Favorītu pāris izjūk, "Daugavpils" - jau otrajā vietā

"Valmiera FC" pret FK "Auda". Droši vien, ka tā nebija šīs kārtas atraktīvākā un skatāmākā spēle, taču viena no spraigākajām un principiālākajām bija noteikti. Tas nav tāpēc, ka šajā spēlē tika nozīmēti trīs 11 m soda sitieni (realizēts tikai viens!), jo neviens no tiem nebija par rupju spēli savā soda laukumā un viens turklāt bija apstrīdams. Pirmajā spēlē šajā sezonā Jāņa Daliņa stadionā Valmierā tikās komandas, kuras pērn spēkojās par bronzas medaļām un kurām tagad arī abām vajadzēja uzvaru – tagad, lai nesāktu atpalikt no pirmā trijnieka un lai arī šosezon spēkotos vismaz par "bronzu" (redzot abu līderu nepārliecinošo sniegumu – varbūt pat par kaut ko vairāk). Plus vēl tieši FK "Auda" šosezon sagādāja Valmieras komandai pirmo zaudējumu virslīgā (3:1). Pirms tikšanās Jāņa Daliņa stadionā valmierieši no trešās vietas atpalika par 6 punktiem, bet FK "Auda" - jau par 9 punktiem. FK "Auda" vārtus otro reizi šosezon sargāja Krišjānis Zviedris un jau 12. minūtē viņš atvairīja Aliuna Ndoja izpildīto 11 m soda sitienu. Vēl pēc 22 minūtēm Zviedris pats nopelnīja 11 m soda sitienu uz saviem vārtiem un šoreiz to neatvairīja - Žeremijs Porsāns-Klemente sita precīzi – 1:0 mājinieku labā.