Stūriška U-23 grupā uzvar pasaules BMX čempionātā

Vīriešiem U-23 grupā Emīls Mārtiņš Treimanis ("Valmiera"/"Tālava"), kurš ceturtdaļfinālam kvalificējās pēc trešās vietas astotdaļfinālā, ceturtdaļfinālu uzsāka no otrā celiņa.

Sešu braucēju konkurencē valmierietis no starta aizbrauca piektais, un līdz pat pēdējai taisnei trenera Olafa Lakuča audzēknim neizdevās pakāpties augstāk. Tomēr, izcili veicot finiša taisni, viņš apsteidza divus Nīderlandes braucējus un iekļuva pusfinālā.

Pusfinālā Treimanis, startējot no vidus celiņa, pirmajā virāžā iebrauca kā ceturtais ātrākais. Virāžas izejā priekšā krita brauciena līderis, līdzi paraujot arī otrās un trešās vietas īpašniekus.

Treimanis gandrīz izvairījās no kritiena, tomēr krītošais Austrālijas braucēja velosipēds uzkrita virsū Latvijas braucējam, un krita arī Treimanis.

Apels startēja pirmajā no četriem ceturtdaļfināliem. Pirmajā taisnē viņš sīvi cīnījās par ceturto vietu. Esot piektajā pozīcijā, viņam tieši priekšā taisnes vidū krita viens no konkurentiem, un Latvijas sportistam bija pārāk maz laika un vietas, lai kritušo braucēju apbrauktu. Trenera Edžus Treimaņa audzēknis aizskāra velosipēdu un pats krita, vēlāk finišu nesasniedzot. Sacensību noslēgumā viņam tika dalīta 20.vieta.

Langmanis no "BMX Rīga"/RRS, startējis otrajā ceturtdaļfināla braucienā no pirmā celiņa, neveiksmīgi veica pirmo tramplīnu, knapi noturoties uz velosipēda un izbraucot no trases. Konkurenti priekšā kļūdas nepieļāva, liedzot latvietim iekļūt pusfinālā.