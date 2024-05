Mančestras "City" izcīna desmito Anglijas premjerlīgas čempiontitulu

Jau spēles 80. sekundē pēc Bernārdu Silvas piespēles Fils Foudens izpildīja precīzu sitienu no distances, iegriežot bumbu vārtu tīklā. 18. minūtē Foudens saņēma piespēli no Žeremī Dokū un ar sitienu no 11 metriem panāca 2:0, bet 42. minūtē Mohameds Kuduss akrobātiskā lēcienā atmuguriski raidīja bumbu tīklā un vienus vārtus atguva.