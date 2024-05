Video Latvijas drifta sezonas atklāšanā Biķerniekos triumfē Blušs, uz pjedestāla arī Bertāns

Ņemot vērā, ka PRO klasei šis vienlaikus bija Latvijas, Livonijas un Lietuvas čempionāta posms, uz starta stājās 41 dalībnieks no visām trim Baltijas valstīm. Lielākais skaits šoreiz bija no Lietuvas (22 braucēji), no Latvijas uz starta izgāja 10 dalībnieki, savukārt Igauniju pārstāvēja 9 piloti. Latviešu pilotiem sestdien notikušajā kvalifikācijā veicās ļoti labi, jo pirmo trijnieku ieņēma Rolands Bērziņš, Kristaps Blušs un Reinis Ozoliņš, tāpat arī TOP 32 finālbraucieniem kvalificējās visi 10 latviešu drifteri.