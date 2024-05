"VEF Rīga" izcīna savu 11. Latvijas čempiontitulu

Vēlāk pēc Toma Skujas precīzajiem "sodiņiem" un tālmetiena, "Rīgas Zeļļi" atgriezās vadībā (65:62). Tiesa, Skuja tālmetienu demonstratīvi atzīmēja un tika pie tehniskās piezīmes - viņam piektās šajā mačā. Turpinājumā nekļūdīgs aiz perimetra bija arī Rihards Berkolds (68:63 sešas minūtes pirms pamatlaika beigām), bet ar to pašu atbildēja Gregorijs Vitingtons, kurš bija pirmais no "VEF Rīga" basketbolistiem, kurš, izņemot Bertānu, bija precīzs no tālienes šajā cīņā.