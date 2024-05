Riteņbraucēja Rožlapa treniņā iedzīvojusies nopietnos savainojumos

"Savā 20 gadu riteņbraucējas karjerā man bija paveicies, ka nekad nebiju salauzi nevienu kaulu. Esmu bijusi iesaistīta sadursmēs sacīkšu laikā, taču vienmēr esmu izkļuvusi no tām tikai ar nelieliem savainojumiem, paredzēju sadursmes un biju gatava reaģēt. Šoreiz tas bija pilnīgs pārsteigums - es to neredzēju un nespēju reaģēt. Atceros tikai šoku, kad katapultējos no velosipēda," skaidroja sportiste.