Grīziņkalnā notiks Eirotūres Superfināls ielu futbolā

Turnīrs norisināsies no plkst.18, un tajā par čempionu titulu cīnīsies labākās komandas no Horvātijas, Ungārijas, Austrijas, Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas, Dānijas un Latvijas.

"Viena no turnīra dalībniecēm Dānijas vienība "Pannahouse" ir viena no titulētākajām ielu futbola komandām pasaulē. Viņi arī pērn ieguva "Ghetto Football" Pasaules kausu.

Sīvu konkurenci dāņiem izrādīs "Inter Klessheim" no Austrijas, kuri pagājušajā gadā tika kronēti par pasaules čempioniem "Red Bull Four 2 Score" turnīrā. Šī komanda ir daļa no "Kings of Klessheim" organizācijas, kas tiks pārstāvēta ar vēl divām austriešu komandām - "Poschis Jungs" un "Underrated".

No Berlīnes uz Rīgu brauks zināmākā Vācijas komanda "Balkan MIX", kas uzvarēja Berlīnes turnīrā. Savukārt no Hamburgas kvalifikācijas turnīrs uzņems trīs komandas - uzvarētājus "Dream Team" no Beļģijas, kā arī Vācijas pārstāves "Team Fiend" un "Bambis".

No Ungārijas turnīram kvalificējusies komanda "Fogdmegasorom", savukārt no Horvātijas pilsētas Džakovas - DNDD. Rīgā pirmoreiz spēlēs komanda no Kopenhāgenas "Speedy", bet Nīderlandi pārstāvēs "El Jackson".

2023.gadā "Ghetto Football" rīkoja astoņus turnīrus septiņās Eiropas pilsētās.