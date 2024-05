Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Daugavpils" – piebremzē, "Valmiera" – ieskrienas?

Ir pirmās pazīmes, ka Latvijas "Tonybet" futbola virslīgas čempionāta turpinājums kļūs vēl interesantāks. Atkal paklupa Daugavpils komanda, atkal uzvarēja Valmieras komanda, neveiksmju joslu beidzot pārvarēja Liepājas komanda un uzvarēja arī "Auda". Tas nozīmē, ka pirmais kvartets vēl pilnīgi noteikti nav iezīmējies, tas nozīmē, ka arī līderu duets vēl nevar justies pilnīgi drošs par to, ka titulu dalīs tikai savā starpā, tas nozīmē, ka vēl lielāka spriedze būs cīņā par vietu tā sauktajā Eiropas kausu zonā un turnīra tabulas "pagrabā".

Kārtas spēle

BFC "Daugavpils" pret FK "Auda". Ja daugavpiliešiem būtu izdevies uzvarēt, tad viņi "Audu" apsteigtu jau par 14 punktiem. Vai tas būtu spriedums "Audas" galvenajam trenerim – tas pašreiz vairs nav aktuāli, jo tā nenotika. Mājinieku cerības nedaudz saruka vēl pirms spēles sākuma, jo laukumā nevarēja doties no "Audas" aizdotais Abduls Keders Traorē, bet savainojuma dēļ nevarēja spēlēt centra aizsargs Rinalds Aizups, kurš ir viens no aizsardzības balstiem (pagājušajā sezonā virslīgā 29 spēlēs pavadīja laukumā caurmērā 82 minūtes, bet šosezon 19 gadus vecais centra aizsargs 14 spēlēs caurmērā laukumā bija 88 minūtes katrā spēlē). Līdz ar to vajadzēja pārkārtot aizsardzību un vidējo līniju (centra aizsarga vietu ieņēma futbola "universālais kareivis" Raivis Skrebels).