Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Jurgis Kalns aiziet... Vai "Valmiera" turpinās iet kalnā?

Latvijas meistars

Jelgavas komandu no zaudējuma izglāba nigērietis Ede Oloko ar izcilu soda sitienu no apmēram 17 metriem. Tā bija viņa vienīgā iespēja gūt vārtus šajā mačā un viņš to izmantoja. Neesmu redzējis pilnīgi visas šīs sezonas Jelgavas komandas spēles ar Oloko piedalīšanos, taču lielākā daļa ir redzēta un nevienā no tām Oloko nebija tik labi neitralizēts, kā mačā ar FK “Liepāja”. Jau tuvāk spēles beigām viņš izdarīja savu vienīgo sitienu uz vārtiem pamatlaikā, dažas reizes viņam izdevās bīstamas piespēles liepājnieku soda laukumā, bet tas arī bija viss.