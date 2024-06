Lazdiņš no 2023.gada bija LHF viceprezidents, kā arī LOK Izpildkomitejas loceklis. Pirms darba sporta nozarē viņš no 2017.gada novembra līdz 2023.gada decembrim strādāja AS "Gaso" par Gāzapgādes drošības departamenta vadītāju, bet pirms tam bija AS "Latvijas gāze" Ekspluatācijas un tehniskā departamenta Analītikas un risku novēršanas daļas vadītājs.