Video un foto Porziņģis ar lielisku sniegumu kaldina "Celtics" uzvaru NBA fināla sērijas ievadā

"Celtics" puslaika pārtraukumā devās ar 21 punkta pārsvaru (63:42). Mājinieki trāpīja 11 no 27 tālmetieniem (40,7%), bet viesi tikai trīs no 13 (23,1%).

"Celtics" šajā mačā trāpīja 16 no 42 tālmetieniem (38,1%), bet "Mavericks" realizēja tikai septiņus no 27 trīspunktniekiem (25,9%). Soda metienu realizācija teju identiska – Bostonai 13 no 19, bet Dalasai 12 no 19.