Nikolato norāda uz Latvijas futbola izlases infrastruktūras problēmu

"Virslīgā katram klubam ir pa 36 spēlēm gadā, bet ne vairāk kā 20 no tām mūsu futbolistiem ir nopietni jāpiepūlas, lai panāktu vēlamo rezultātu. Tie nav augstas un nemitīgas konkurences apstākļi. Tādā vidē ir grūti progresēt, ir grūti būt gatavam starptautiska līmeņa mačiem," skaidro speciālists.

Latvijas izlasei nākamie mači paredzēti septembrī, kad UEFA Nāciju līgas C līgas mačos būs jātiekas ar Armēniju un Fēru salām. Ar grupas trešo pretinieci Ziemeļmaķedoniju būs jāspēlē novembrī.

Pēc trim sezonām turnīra zemākajā D līgas līmenī šogad Latvijas izlase debitēs C līgā.

C līgā kopumā būs četras grupas. Katrā no tām pa četrām izlasēm. Līdz ar to katrai valstsvienībai šī turnīra ietvaros grupu stadijā būs pa sešām spēlēm - pa trim mājās un pa trim izbraukumā.