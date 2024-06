Video un foto NBA čempions Porziņģis: Nācās daudz ziedoties, lai līdz tam nonāktu

Leg is not great, bet gredzens izcīnīts! pic.twitter.com/NPf4gDDtSt

Savainojumu dēļ Porziņģis izlaida lielu daļu no "play-off" spēlēm. "Redzēju, ka komanda ir tik labi nokomplektēta, ka var paveikt to pat bez viena no līderiem. Bija prieks redzēt, ka katrs spēra soli uz priekšu," uzsvēra Porziņģis.