NBA draftā ar pirmo un otro numuru izvēlas Francijas basketbolistus

Ar trešo numuru Hjūstonas "Rockets" izvēlējās Rīdu Šeperdu no Kentukī universitātes, ceturtais numurs tika vēl vienam amerikānim Stefonam Kāstlam no Konektikutas universitātes, kuru draftēja Sanantonio "Spurs", bet ar piekto numuru Detroitas "Pistons" izvēlējās Ronu Holandu no NBA G-līgas kluba "Ignite".