FOTO UN VIDEO Noslēdzies 3. starptautiskais šaha festivāls "Cēsis"

Cīņa par SIGNET BANK klasikas turnīra godalgām izvērtās sīva, teju pēc katras kārtas mainījās līderis. Atšķirībā no divcīņas, kurā visu goda pjedestālu ieņēma Latvijas šahisti, klasikas turnīra sešiniekā iekļūt izdevās tikai vienam Latvijas pārstāvim - Edvīnam Ķeņģim. Pirmajā vietā jaunais lietuviešu talants Gļebs Pidlužnijs, otrais itāļu lielmeistars Alesio Valseči, trešajā vietā lietuviešu starptautiskais meistars Pijus Stremāvičs, ceturtajā vietā Edvīns Ķeņģis, piekto un sesto vietu sadalīja islandiešu starptautiskie meistari Aleksandrs Domalchuks-Jonasons un Hilmirs Freiers Heimisons. Turnīra spēles tiešraidē komentēja lielmeistars Arturs Neikšāns.

Cēsu pils Izstāžu namā norisinājās Go Girl! turnīrs meitenēm līdz 18 gadu vecumam. Ātrā šaha laika kontroles turnīrā divās vecuma grupās par uzvarētājām U18 grupā kļuva Klēra Caku no Albānijas, Naomi Maklakova un Lauma Mieriņa. U12 grupā - Gabriela Šurunova, Līva Mieriņa un Arina Berezovska no Izraēlas.