Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Plus septiņi punkti. Tikai vai jau?

Latvijas “Tonybet” futbola virslīgā pēc 21. kārtas spēlēm līderes RFS komandas pārsvars pār tuvāko sekotāju “Riga FC” sasniedza septiņus punktus. Ja ņem vērā, ka abām komandām šosezon vēl divreiz jātiekas savā starpā, tad tas nav nemaz tik daudz. No otras puses – “rīdziniekiem” abās savstarpējās spēlēs vēl ir jāuzvar un turklāt viņi ne tikai paši nedrīkst zaudēt punktus spēlēs ar citiem konkurentiem, bet arī jācer, ka paklups RFS futbolisti. Pašreiz šāds scenārijs neizskatās īpaši ticams, taču, no otras puses, abu komandu spēļu kalendāru papildinās piedalīšanās Eiropas kausu izcīņā, un tas nereti ir ieviesis korekcijas paredzamajā čempionāta scenārijā. Plus – spēles Latvijas kausa izcīņā. Atbilde ir kaut kur pa vidu – starp “tikai” un “jau”.