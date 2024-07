2024. gada Parīzes olimpisko spēļu organizatoriem izaicinājumu neilgi pirms vērienīgā foruma atklāšanas netrūkst. Bažīgas ir apdrošināšanas kompānijas, kas baidās no kiberuzbrukumiem un fiziska terorisma. Francijas varasiestādes dara savu darbu, bet modriem jābūt visiem.

Teroristu uzbrukumi un/vai mākslīgā intelekta radīts saturs var potenciāli izsist no sliedēm vienu no pasaulē lielākajiem sporta notikumiem, riskējot ar pasākumu atcelšanu un miljoniem dolāru zaudējumu, vēsta "Inside The Game". Zaudējumus apdrošinātāji piedzīvoja saistībā ar 2020. gada Tokijas olimpiskajām spēlēm, kuras Covid-19 pandēmijas dēļ nācās atlikt par gadu.