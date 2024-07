Raimonds Strokšs: 15 gadi veltīti šai nedēļai

“Skatītājiem jāapzinās, ka mēs esam izanalizējuši un izplānojuši katru rallija metru līdz pēdējam sīkumam, kur skatītāji drīkst stāvēt un kur nedrīkst. Ņemiet vērā, ka būs ļoti daudz cilvēku, visticamāk, nāksies pastāvēt sastrēgumos vai paiet garāku gabalu no stāvvietas līdz skatpunktam. Galvenais lūgums mūsu skatītājiem – atcerieties, ka drošība ir pirmajā vietā. Lūdzu, ievērojiet mūsu sagatavoto plānu, un trīs galvenās lietas, kas jāatceras, ir – 30 minūtes pirms ātrumposmu starta ir aizliegts pārvietoties pa sacensību trasi, zaļā lente nozīmē, ka tur var stāvēt. Ja neredzat zaļu lenti, tad tur stāvēt nedrīkst. Un trešā lieta, klausiet mūsu tiesnešu norādījumiem un esiet pacietīgi. Lai visiem šos svētkus sagādātu, aicinu ievērot šos galvenos noteikumus,” tā Raimonds Strokšs.

“Es domāju, šis pasākums Latvijā būs savādāks kā citi pasaules rallija čempionāta posmi. Šie būs kā Dziesmu svētki, kur ne visi dzied, bet visi piedalās. Tiem, kas vēl šaubās, vai ir vērts aizbraukt, es gribētu teikt, noteikti ir vērts to izdarīt. Ir jāizmanto tās iespējas, ko daudzi cilvēki daudzu gadu garumā, rūpīgi strādājot, ir sarūpējuši. Nāciet piedalieties, šie būs motoru dziesmu svētki, un noteikti pilnīgi citādāki nekā citi ralliji. Tāpat mums jābūt ļoti uzmanīgiem, jo Tet Rally Latvia piedalās arī visi skatītāji. Brauciet pa ceļiem apdomīgi, esam saprotoši, palīdzam viens otram. Kopā mēs varam, un skatītāji ir daļa no veiksmes stāsta, tāpēc kopā uzbūvējam labāko pasākumu, kāds ir bijis. Mums jāiemācās lepoties ar to, ko mēs mākam, jo mums viss notiek un mums kopā sanāk!” stāsta tehnoloģiju uzņēmuma Tet valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.