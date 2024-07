Ar grandiozu atklāšanas pasākumu rīt startē WRC Latvijas posms

WRC "Food Festival"

Piektdien, 19.jūlijā, WRC "Food Festival" norise paredzēta Tukumā un Talsos. Tukumā ēdienu festivāls no plkst.8.00 līdz plkst.22.30 būs sastopams Uguns ielā, bet Talsos no plkst.11.00 līdz 22.30 ēdinātāji atradīsies uz Lielās ielas (netālu no krustojuma ar Zvaigžņu ielu). Tikmēr rallija pilsētā Liepājā ēdienu festivāls apmeklētājus priecēs divu dienu garumā - sestdienā un svētdienā, 20. un 21.jūlijā, tam notiekot no plkst.11.00 līdz plkst.23.00. WRC "Food Festival" apmeklētājus Liepājā sagaidīs iepretim Liepājas koncertzālei Lielais Dzintars.