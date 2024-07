NHL klubs "Hurricanes" atsakās no Kuzņecova līguma

Klubs Kuzņecovam joprojām bija parādā sešus no astoņiem miljoniem ASV dolāru 2017. gadā noslēgtā 64,2 miljonu dolāru (58,7 miljoni eiro) septiņu gadu līguma pēdējā sezonā. Viņš atsakās no šīs summas un paturēs mēneša sākumā izmaksāto divu miljonu dolāru bonusu.

Uz Karolīnas klubu Kuzņecovs no Vašingtonas "Capitals" tika iemainīts martā, "Capitals" piekrītot maksāt pusi no viņa 7,8 miljonu ASV dolāru (7,1 miljons eiro) līguma. Viņa aiziešana no NHL katrai no komandām ietaupa 3,9 miljonus dolāru algu sarakstā.