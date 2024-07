Video Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Vieni – iegūst, citi – zaudē, "Liepāja" – mainās un nemainās...

Kārtas spēle

FK “Auda” pret FK “Liepāja”. No vienas puses – it kā neloģiski par kārtas spēli likt tikšanos starp komandām, kuras turnīra tabulā ir diezgan patālu viena no otras (pirms šīs spēles tās šķīra 10 punkti), taču, no otras puses, “Auda” līdz šim virslīgā Liepājas komandu vēl ne reizes nebija uzvarējusi (5 neizšķirti un 5 zaudējumi), savukārt Liepājas komandas sastāvā ir notikušas lielas pārmaiņas, un gribējās redzēt, vai tās nesīs kaut nelielas pozitīvas pārmaiņas komandas sniegumā laukumā. Turklāt vēl “Auda” bija pēc spēles UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā Fēru salās un pirms došanās uz otrās kārtas pirmo spēli Ziemeļīrijā.