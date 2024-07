Drift Masters sacensībās Biķerniekos piedalīsies vairākas drifta zvaigznes

Starp visiem sportistiem jāizceļ arī igaunis Kevins Pesurs, kurš pašlaik pārliecinoši aizvada savu 2024. gada sezonu, iesācis to ar uzvaru Drift Masters 1. posmā Spānijā, un atrodoties 4. vietā kopvērtējumā. Protams, uz starta arī šogad redzēsim spēcīgos drifta brāļus Šanahanus no Īrijas, kuri ir vieni no vadošajiem drifta braucējiem Eiropā. Šogad arī Konors Šanahans ir viens no Formula Drift braucējiem un, starp citu, sasniedzis arī savu pirmo pjedestālu Amerikā. Nevaram nepieminēt Somijas sportistu, viens no spilgtākajiem braucējiem, un pašlaik arī kopvērtējuma līderi - Lauri Heinonenu, kurš posmu pēc posma turpina demonstrēt arvien labākus rezultātus un Somijas posmā, jūlija sākumā, beidzot sasniedza arī savu pirmo augstāko pjedestālu drifta karjerā. Lauri ir gatavs turpināt aizstāvēt savu līdera titulu, un viņam palīdzēs lielais somu līdzjutēju skaits Rīgā.