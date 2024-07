Samoilovs: Katram ceturtajam Latvijas bērnam līdz 11 gadiem ir liekais svars

Viņš skaidroja, ka Latvijas sabiedrībā ļoti nopietna problēma ir mazkustīgums. "Praktiski katram ceturtajam Latvijas bērnam līdz 11 gadiem ir problēmas ar lieko svaru. Ja mēs runājam vispār par sabiedrību kopumā, tad [Latvijā] vienu reizi nedēļā aktīvi sporto tikai 37% cilvēku vecumā no 15 gadiem, kamēr Zviedrijā un Vācijā tie ir ap 70%. Ja runājam atkal par bērniem, tad līdz 11 gadiem to aktivitātes normu, kas jāizpilda, puiši izpilda apmēram 25%, bet meitenes - ap 15-17%. Mēs varam redzēt, ka tas procents ir ļoti mazs," klāstīja Samoilovs.

Volejbolists uzskata, ka jauniešus var iedvesmot elki no augstu sasniegumu sporta vides, bet vispirms tie tomēr ir vecāki, kuriem jārāda piemērs savām atvasēm. Jautāts, kā tad to popularizēt, strādājot par IZM Sporta departamenta direktoru, Samoilovs atbildēja, ka viens no galvenajiem punktiem ir pedagogi un treneri, viņu izglītošana un atbilstoša darba apmaksa, kā arī komfortablas darba vides nodrošināšana.