Līna Mūze-Sirmā: Potenciāls man ir milzīgs

Šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā bija pirmā sportiste no Latvijas, kas izpildīja normatīvu un kvalificējās dalībai olimpiskajās spēlēs Parīzē. No vienas puses, tas radīja miera sajūtu, no otras - arī zināmu uztraukumu, jo šoreiz ceļš uz sacensībām, pašas vārdiem runājot, elkoņa savainojuma dēļ bijis "tik ērkšķains kā nekad".