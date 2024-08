Pirms trim gadiem mājās no Tokijas olimpiskajām spēlēm Latvijas 3x3 basketbolistus sagaidīja īpašā pasākumā. Ļaudis ceļmalā pavadīja un sveica olimpiskos čempionus, kuri devās no lidostas "Rīga" līdz Zaķusalai. Arī šogad fani tiek aicināti 3x3 basketbolistus sagaidīt ar gavilēm, taču šoreiz atgriešanās būs citādāka – komanda no Parīzes atgriezīsies bez medaļām.