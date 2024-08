Foto Anete Sietiņa: Zinu, ko es varu un ko gaidu no sevis

Sietiņa startēja kvalifikācijas B grupā, kur labākajā no mēģinājumiem (trešajā) šķēpu meta 60,47 metrus tālu. Tomēr ar to nepietika, lai iekļūtu finālsacensībās.

"Ar 15. vietu nevar apsveikt. Tā vienkārši ir iedalīta pēc rezultāta," teica Sietiņa. "Sajūtas patiesībā ir labas, bet es zinu, ko varu un ko gaidu no sevis. Šodien nav tas pozitīvākais."

B grupā kvalifikācijas normatīvu izpildīja piecas šķēpmetējas - 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu vicečempione Marija Andrejčika (65,52 metri) no Polijas, horvātiete Sāra Kolaka (64,57 metri), Flora Denisa Ruisa Urtado (64,40 metri) no Kolumbijas, grieķiete Elīna Cengko (63,22 metri) un Haruka Hitoguči (62,67 metri) no Japānas.