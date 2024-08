Jamaikietis sensacionāli pārspēj Lietuvas pasaules rekordistu diska mešanā

Mīkola tēvs Virgīlijs 2004. gadā meta disku 69,89 metru tālumā un izcīnīja savu otro zelta medaļu. Lietuvas sporta leģendas rekords noturējās līdz pat 2024. gadam, kad to pārspēja neviens cits kā viņa paša dēls. Ar savu otro metienu Parīzes olimpiskajās spēlēs Alekna meta disku 69,97 metru tālumā.

Savukārt Stona to pārspēja savā ceturtajā mēģinājumā, negaidīti metot disku 70 metru tālumā. Aleknam vairs neizdevās to pārspēt, finišējot ar 6,97 metru labu rezultātu. Viņam ar to pietika sudraba medaļai.