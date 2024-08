"Tonybet Virslīga" svinīgi atklāj "Jauno profesionāļu skolu"

Virslīgas jauno profesionāļu skola notiks no 5. augusta līdz pat novembrim, kad noslēgsies "Tonybet Virslīgas" šī gada čempionāts. Organizatori paredz, ka dalībniekiem sākot no septembra prioritāte būs mācības vidusskolā vai augstskolā, līdz ar to JPS programma būs elastīga un iespējami pielāgota mācībām un studijām kā prioritātei.