"Auda" zaudē UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešajā kārtā

95.minūtē pēc Lukasa Ramosa tālsitiena bumba no Maloku trāpīja pa vārtu stabu un izlidoja ārpus laukuma.

Izlīdzinājumu mājinieki panāca 102.minūtē pēc brīvsitiena izpildes no kreisās laukuma malas. Pēc piespēles uz vārtsarga laukuma labo pusi kāds no "Drita" spēlētājiem ar galvu piespēlēja bumbu vārtu priekšā, no kurienes 2:1 "Drita" labā panāca Rons Broja.