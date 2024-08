Ostapenko atgriežas pasaules ranga desmitniekā

Ranga līdere joprojām ir poliete Iga Švjonteka, bet no trešās uzotro vietu pakāpusies baltkrieviete Arina Sabaļenka, kura apsteigusi Koriju Gofu no ASV. Ceturtā joprojām ir Jeļena Ribakina no Kazahstānas, piektā - Jasmīne Paolīni no Itālijas, kurai seko amerikāniete Džesika Pegula un Džena Sjiņveņa no Ķīnas. Uz astoto no devītās vietas pakāpusies čehiete Barbora Krejčīkova, kura tikusi garām griekietei Marijai Sakari, bet labāko desmitnieku noslēdz Ostapenko, kura apsteigusi Danielu Kolinsu no ASV.